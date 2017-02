Expedição Interoceânica: do Atlântico ao Pacífico em 10 dias

Vamos rodar quase 7.000 km com a Honda Africa Twin entre Brasil e Peru

Como motociclistas, nós da Agência INFOMOTO adoramos grandes aventuras. E por isso topamos o desafio de rodar quase 7.000 km entre o Oceano Atlântico e o Pacífico em apenas 10 dias. Batizada de Expedição Interoceânica, iremos realizar essa viagem ao guidão da nova Honda CRF 1000L Africa Twin. A aventura começou em 30 de janeiro no Guarujá, litoral paulista, e já cruzou os Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e chegou na divisa com Rondônia. Em três dias de viagem, eu, o “felizardo” escolhido para enfrentar esse desafio, já percorri exatos 2.474 quilômetros.

Apesar das chuvas de verão, é fundamental fazer paradas para se hidratar

Até lá, iremos desbravar estradas desconhecidas de muitos brasileiros que vivem nas regiões Sul e Sudeste, como a BR-070 e a BR-174, que formam o cenário perfeito para a aventura. As rodovias até aqui são compostas por longas retas que cortam plantações de soja e áreas de pastagens e reflorestamento. Por conta dessas atividades econômicas as longas carretas estão presentes o tempo todo na viagem até aqui.

O tráfego de caminhões é intenso nas regiões Centro-Oeste e Norte

O trecho entre Rondonópolis (MS) e Cuiabá (MT), por exemplo, exigiu muita paciência da equipe para ultrapassar os caminhões. Mesmo contando com o bom desempenho da Africa Twin é preciso ficar atento e executar a manobra com segurança pois, em alguns trechos, não há acostamento ou ele é bem estreito. Por outro lado, o asfalto das rodovias está, para minha surpresa, em excelentes condições.

Motociclistas experientes, Cicero, Quinho e Marcos irão até Lima com a Africa Twin

Até agora não enfrentamos chuva pelo caminho, apenas as famosas tempestades de verão que acabam sendo um refresco para diminuir a temperatura que aumenta cada vez mais, à medida que nos aproximamos da região Norte. Junto comigo, da INFOMOTO, também embarcaram nesta aventura Quinho Caldas (Revista da Moto!) e Marcos Barros (Revista Moto Adventure). Semana que vem mais um post sobre a as curiosidades da viagem e também sobre como a nova aventureira da Honda está se comportando. Até lá! (Texto Cicero Lima / Fotos Renato Durães)